Wiener Börse (Schluss) - ATX gewinnt 0,39 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch mit befestigter Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX legte 0,39 Prozent auf 5.431,40 Punkte zu. An den europäischen Leitbörsen gab es zum Sitzungsende keinen klaren Richtungsentscheid zu sehen, an der Wall Street ging es im Verlauf hingegen klar in den Minusbereich.

Marktbeobachter verwiesen auf einen ruhigen und impulsarmen Handel zur Wochenmitte. Die veröffentlichten US-Konjunkturnachrichten lieferten nach Europa kaum Auswirkungen.

ste/lof

ISIN AT0000999982