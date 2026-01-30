ATX
|
5 604,90
|
26,35
|
0,47 %
|
30.01.2026 17:41:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX gewinnt 0,47 Prozent
Geopolitische Themen standen weiterhin im Fokus der Aktienmärkte. Dabei bereitet ein möglicher Angriff der US-Armee auf den Iran Sorgen. Für Entspannung könnte hingegen die Lage in der Ukraine bringen. Russland stimmte einer Bitte von US-Präsident Donald Trump zu und stellte die Luftangriffe auf Kiew vorerst ein. Die Ukraine signalisierte im Gegenzug Bereitschaft, Angriffe auf russische Raffinerien auszusetzen.
Im Verlauf wurden moderat verbesserte Konjunkturdaten veröffentlicht. In Österreich wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im vierten Quartal 2025 laut Wifo-Schnellschätzung um 0,2 Prozent, im Jahresabstand legte die Wirtschaftsleistung um 0,7 Prozent zu. In Deutschland nahm das BIP zum Vorquartal etwas stärker zu als zunächst angenommen. 0,3 Prozent Plus ergaben neueste Berechnungen des Statistischen Bundesamtes.
rst/ste
ISIN AT0000999982
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 604,90
|0,47%
