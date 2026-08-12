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12.08.2026 17:41:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX gewinnt 0,56 Prozent
Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch befestigt aus dem Handelstag verabschiedet. Der heimische Leitindex ATX schloss mit plus 0,56 Prozent auf 6.710,19 Punkte. An den europäischen Leitbörsen überwogen hingegen negative Vorzeichen, nachdem im Verlauf der Euro-Stoxx-50 sowie der DAX noch neue Rekordhochs markieren konnten.
Am Nachmittag standen die veröffentlichten US-Inflationszahlen im Fokus. Diese fielen wie erwartet aus und lieferten nur wenig Auswirkungen auf das Börsenparkett. Im Juli sind in den Vereinigten Staaten die Verbraucherpreise zum Vorjahreszeitraum wie von Experten im Vorfeld prognostiziert um 3,4 Prozent angewachsen.
Am heimischen Aktienmarkt rückten auf Unternehmensebene Wienerberger und DO&CO mit präsentierten Quartalszahlen ins Blickfeld der Akteure. Die Wienerberger-Aktie reagierte mit minus 1,1 Prozent und die DO&CO-Papiere verteuerten sich um 3,2 Prozent.
ste/spa
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