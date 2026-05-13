Wiener Börse (Schluss) - ATX gewinnt 0,64 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch nach den deutlichen Vortagesrückgängen mit Kursgewinnen aus dem Handel verabschiedet. Der heimische Leitindex ATX legte zum Sitzungsende 0,64 Prozent auf 5.886,54 Einheiten zu, nachdem er am Dienstag 1,47 Prozent eingebüßt hatte. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es nach den starken Vortagesabschlägen überwiegend nach oben.

Nachlassende Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung des Nahost-Konflikts hatten die Ölpreise am Vortag klar ansteigen lassen und die Stimmung der Anleger getrübt. Am Berichtstag zeigten sich die Rohölnotierungen nun stabil. Der Iran-Konflikt ist aber weiterhin ungelöst und die Lage in der Straße von Hormuz undurchsichtig, schrieben die Helaba-Analysten. Noch hält der Waffenstillstand, die Rhetorik der Konfliktparteien verschärft sich aber. In diesem Zusammenhang sei auf den gestarteten Besuch von US-Präsident Trump in China zu verweisen. Die USA fordern China dazu auf, eine größere Rolle bei den Friedensverhandlungen zu spielen, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Markt nahm auf Unternehmensebene die Berichtssaison merklich an Fahrt auf. Zahlen legten Addiko Bank, Bajaj Mobility, Polytec, Semperit, Wienerberger und der Verbund vor.

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