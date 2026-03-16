Wiener Börse (Schluss) - ATX gewinnt 0,67 Prozent

Die Wiener Börse hat sich nach drei negativen Wochen am Montag mit einem Plus aus dem Handel verabschiedet. Im Fokus lag weiterhin der Iran-Krieg und die damit verbundene Ölpreisentwicklung. Zum Wochenauftakt legte der heimische Leitindex ATX um 0,67 Prozent auf 5.298,49 Punkten zu. Der ATX Prime gewann 0,62 Prozent auf 2.634,46 Zähler. Auch die wichtigsten europäischen Börsen zeigten sich erholt.

Israel stellt sich auf eine Fortsetzung des Krieges gegen den Iran für mindestens drei weitere Wochen ein. Während die israelische Armee in der Nacht auf Montag Ziele im Iran bombardierte, legten iranische Drohnenangriffe den Flughafen von Dubai vorübergehend lahm und trafen eine wichtige Ölanlage in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE). Der Konflikt, in den auch die USA involviert sind, geht nun in die dritte Woche.

In Brüssel kamen am Vormittag die EU-Außenminister zum ersten Mal seit Beginn des Iran-Kriegs in Brüssel zusammen. In ihren Gesprächen soll auch über ein mögliches UNO-Abkommen zur Öffnung der Straße von Hormuz beraten werden. "Es liegt in unserem Interesse, die Straße von Hormuz offen zu halten. Deshalb diskutieren wir auch, was wir in dieser Hinsicht von europäischer Seite aus tun können", sagte Außenbeauftragte Kaja Kallas vor dem Treffen.

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