Wiener Börse (Schluss) - ATX gewinnt 0,7 Prozent auf 6.905 Punkte

Die Wiener Börse hat die Woche mit klaren Zuwächsen gestartet. Der Leitindex ATX gewann am Montag zu Handelsschluss 0,69 Prozent auf 6.905,36 Punkte. Der breitere ATX Prime legte 0,61 Prozent auf 3.390,08 Zähler zu. Die europäischen Börsen erholten sich gegen Handelsende teilweise von ihren Tagesverlusten.

Auf die Stimmung drückt einmal mehr der Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Der gegenseitige Beschuss geht weiter, ebenso die Schuldzuweisung. Der Ölpreis steigt dementsprechend weiter. Diese Woche rückt besonders der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag in den Fokus der Anleger. Eine EZB-Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent gilt laut Marktbeobachtern als ausgemacht.

Seitens heimischer Unternehmen war es heute ruhig. Der Halbleiterhersteller AT&S konnte an den starken Wochenschluss anschließen und verbuchte an der ATX-Spitze ein Plus von 6,1 Prozent. AT&S profitierten dabei von internationalen Vorgaben.

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