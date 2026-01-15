ATX
|
5 470,33
|
-0,69
|
-0,01 %
|
15.01.2026 17:43:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX gewinnt 0,73 Prozent
Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstag fester aus dem Handel verabschiedet. Der heimische Leitindex ATX schloss 0,73 Prozent höher bei 5.471,02 Punkten. An den europäischen Leitbörsen gab es überwiegend höhere Indizes zu sehen. Im Verlauf stützte vor allem eine positive Tendenz an der Wall Street nach überraschend starken US-Konjunkturnachrichten. In dem aktuell hohen Kursniveau ist nach Einschätzung der Helaba-Analysten aber bereits sehr viel Positives eskomptiert.
Europaweit ging es mit den Technologiewerten am deutlichsten nach oben. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) übertraf mit ihren Zahlen zum Schlussquartal 2025 mit einem starken Gewinnwachstum die Erwartungen und sorgte damit für gute Stimmung im Techbereich. Zudem erwartet der weltweit führende Auftragsfertiger von Chips 2026 hohe Investitionen und zeigte sich auch optimistisch für das erste Quartal. In Wien verteuerten sich die Papiere des Leiterplattenherstellers AT&S um drei Prozent.
ste/sto
ISIN AT0000999982
