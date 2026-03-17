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17.03.2026 17:43:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX gewinnt 0,85 Prozent
Die Sorge um steigende Ölpreise treibt weiterhin die internationalen Märkte um. Zuletzt hat der Iran seine Angriffe auf die Energieinfrastruktur im Persischen Golf verstärkt. Die Angriffe Teherans intensivieren sich zu einem Zeitpunkt, an dem sich Sorgen vor Öl-Lieferengpässen und Inflationsgefahren verstärken.
Der internationale Blick ist außerdem auf die großen Zentralbanken gerichtet. So entscheidet die US-Notenbank Fed am Mittwoch über ihren Leitzins, die EZB am Donnerstag, und auch in Großbritannien und Japan wird in dieser Woche über die Leitzinsen entschieden. Am Markt gilt es als ausgemacht, dass die amerikanischen Währungshüter den Leitzins auf ihrer morgigen Sitzung nicht ändern werden.
Der Kartonhersteller Mayr-Melnhof, der heute ein Umsatz- und Gewinnminus für 2025 bekannt gegeben hat, verlor zum Handelsschluss 3,3 Prozent.
moe/spa
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