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04.09.2026 17:41:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX gewinnt 0,85 Prozent
International stand der US-Arbeitsmarktbericht im Fokus. Die Beschäftigtenzahl in den USA ist im August deutlich stärker als erwartet gestiegen. Außerhalb der Landwirtschaft stieg sie um 162.000. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich mit 55.000 zusätzlichen Stellen gerechnet. Die Arbeitslosenquote verharrte wie erwartet bei 4,1 Prozent.
Neben der Preisstabilität hat die Fed das Ziel, für Vollbeschäftigung zu sorgen. Die US-Notenbank Federal Reserve hat den Leitzins zuletzt in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent belassen. An den Finanzmärkten wird nun gerätselt, ob sich die Fed Mitte des Monats zu einer Zinserhöhung durchringen kann. Notenbankchef Kevin Warsh äußerte zuletzt Sorge über die hartnäckige Inflation und nannte den Arbeitsmarkt zugleich "recht stabil". Nach den Arbeitsmarktdaten zum Wochenschluss ist die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung auf 65 von 55 Prozent gestiegen, hieß es.
ste/spa
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