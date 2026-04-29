Wiener Börse (Schluss) - ATX gewinnt 0,9 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch klar höher aus dem Handel verabschiedet. Der Leitindex ATX schloss mit einem Plus von 0,94 Prozent bei 5.833,94 Punkten. An den europäischen Leitbörsen gab es hingegen überwiegend negative Vorzeichen zu sehen.

Spannung herrscht international vor wichtigen Quartalsbilanzen aus den USA und der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Abend. Für Zurückhaltung sorgten auch die weiter anziehenden Ölpreise angesichts der stockenden Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA.

Auf Unternehmensebene standen am heimischen Aktienmarkt vor allem Andritz mit einer Zahlenvorlage für das 1. Quartal und Warimpex mit Ergebnissen für 2025 im Blickfeld.

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