Wiener Börse (Schluss) - ATX gewinnt 0,95 Prozent

Die Wiener Börse hat am Mittwoch befestigt geschlossen. Der Leitindex ATX gewann zum Sitzungsende 0,95 Prozent auf 6.810,44 Punkte. Marktbeobachter verwiesen auf eine positive internationale Anlegerstimmung. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es zur Wochenmitte klar Kurszuwächse zu sehen.

Am Abend gibt die US-Notenbank die mit Spannung erwartete Zinsentscheidung bekannt. Die Experten von der Helaba rechnen mit einer Erhöhung des Leitzinsbandes um 25 Basispunkte auf 3,75 bis 4,00 Prozent.

Inzwischen sei dies nicht nur mit über 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit in den Geldmärkten eskomptiert, auch die Mehrzahl der Ökonomen erwartet einen solchen Schritt. Es waren vor allem der zuletzt solide ausgefallene Arbeitsmarktbericht in den USA und die jüngsten US-Inflationszahlen vor dem Hintergrund der auf ein neues Hoch gestiegenen Ölpreise, die ein Umdenken der Akteure bewirkt hatten, hieß es weiter von den Experten.

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