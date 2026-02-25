ATX

5 763,61
-2,51
-0,04 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
25.02.2026 17:43:00

Wiener Börse (Schluss) - ATX gewinnt 1,01 Prozent

Die Wiener Börse hat am Mittwoch fester geschlossen. Der ATX gewann zum Sitzungsende 1,01 Prozent auf 5.766,12 Punkte, nachdem der heimische Leitindex am Dienstag noch um 1,87 Prozent abgetaucht war. Zur Wochenmitte legten auch die europäischen Leitbörsen und die Wall Street im Verlauf zu.

Am heimischen Aktienmarkt rückten auf Unternehmensebene EVN und FACC mit Zahlenvorlagen ins Blickfeld der Akteure. Die Zahlenwerke wurden von den Analysten der Erste Group als im Rahmen der Erwartungen eingestuft. Die Titel des niederösterreichischen Energieversorgers EVN gaben leicht um 0,3 Prozent nach und beim Luftfahrtzulieferer FACC gab es ein deutliches Plus von 7,5 Prozent zu sehen.

ste/spa

ISIN AT0000999982

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 763,61 -0,04%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.02.26 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

NVIDIA-Bilanz im Fokus: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX schließt stärker -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Donnerstagshandel
Der heimische Aktienmarkt schloss am Donnerstag nahe der Nulllinie, während der deutsche Leitindex zulegen konnte. Die Wall Street präsentiert sich uneins. Die Börsen in Asien fanden am Donnerstag keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen