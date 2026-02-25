Wiener Börse (Schluss) - ATX gewinnt 1,01 Prozent

Die Wiener Börse hat am Mittwoch fester geschlossen. Der ATX gewann zum Sitzungsende 1,01 Prozent auf 5.766,12 Punkte, nachdem der heimische Leitindex am Dienstag noch um 1,87 Prozent abgetaucht war. Zur Wochenmitte legten auch die europäischen Leitbörsen und die Wall Street im Verlauf zu.

Am heimischen Aktienmarkt rückten auf Unternehmensebene EVN und FACC mit Zahlenvorlagen ins Blickfeld der Akteure. Die Zahlenwerke wurden von den Analysten der Erste Group als im Rahmen der Erwartungen eingestuft. Die Titel des niederösterreichischen Energieversorgers EVN gaben leicht um 0,3 Prozent nach und beim Luftfahrtzulieferer FACC gab es ein deutliches Plus von 7,5 Prozent zu sehen.

ste/spa

ISIN AT0000999982