ATX
|
5 763,61
|
-2,51
|
-0,04 %
|
25.02.2026 17:43:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX gewinnt 1,01 Prozent
Die Wiener Börse hat am Mittwoch fester geschlossen. Der ATX gewann zum Sitzungsende 1,01 Prozent auf 5.766,12 Punkte, nachdem der heimische Leitindex am Dienstag noch um 1,87 Prozent abgetaucht war. Zur Wochenmitte legten auch die europäischen Leitbörsen und die Wall Street im Verlauf zu.
Am heimischen Aktienmarkt rückten auf Unternehmensebene EVN und FACC mit Zahlenvorlagen ins Blickfeld der Akteure. Die Zahlenwerke wurden von den Analysten der Erste Group als im Rahmen der Erwartungen eingestuft. Die Titel des niederösterreichischen Energieversorgers EVN gaben leicht um 0,3 Prozent nach und beim Luftfahrtzulieferer FACC gab es ein deutliches Plus von 7,5 Prozent zu sehen.
ste/spa
ISIN AT0000999982
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELNHandeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 763,61
|-0,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz im Fokus: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX schließt stärker -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Donnerstagshandel
Der heimische Aktienmarkt schloss am Donnerstag nahe der Nulllinie, während der deutsche Leitindex zulegen konnte. Die Wall Street präsentiert sich uneins. Die Börsen in Asien fanden am Donnerstag keine einheitliche Richtung.