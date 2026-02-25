Wiener Börse (Schluss) - ATX gewinnt 1,01 Prozent

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Weitere Kursveränderungen von Einzelwerten ---------------------------------------------------------------------

Die Wiener Börse hat am Mittwoch fester geschlossen. Der ATX gewann zum Sitzungsende 1,01 Prozent auf 5.766,12 Punkte, nachdem der heimische Leitindex am Dienstag noch um 1,87 Prozent abgetaucht war. Zur Wochenmitte legten auch die europäischen Leitbörsen und die Wall Street im Verlauf zu.

Am heimischen Aktienmarkt rückten auf Unternehmensebene EVN und FACC mit Zahlenvorlagen ins Blickfeld der Akteure. Die Zahlenwerke wurden von den Analysten der Erste Group als im Rahmen der Erwartungen eingestuft. Die Titel des niederösterreichischen Energieversorgers EVN gaben leicht um 0,3 Prozent nach und beim Luftfahrtzulieferer FACC gab es ein deutliches Plus von 7,5 Prozent zu sehen.

Der oberösterreichische Luftfahrtzulieferer FACC hat im Geschäftsjahr 2025 den höchsten Umsatz der Unternehmensgeschichte erzielt. Auf Basis vorläufiger Zahlen stiegen die Erlöse um 11,3 Prozent auf 984,4 Mio. Euro. Auch beim operativen Ergebnis (EBIT) verzeichnete das Unternehmen ein deutliches Plus von 49,4 Prozent auf 42,3 Mio. Euro.

EVN hat im ersten Quartal seines Geschäftsjahres 2025/26 unter dem Strich mehr verdient. Das Konzernergebnis stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 9,8 Prozent auf 126,9 Mio. Euro. Die Umsatzerlöse verzeichneten einen Anstieg um 3,3 Prozent auf 830,7 Mio. Euro.

Von Analystenseite meldete sich die Erste Group auch zur SBO-Aktie und revidierte ihr Kursziel für die Titel des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters von 37,2 auf 39,8 Euro. Zudem wurde das Anlagevotum "Accumulate" bestätigt. Die SBO-Titel steigerten sich um 5,8 Prozent auf 37,35 Euro.

Weiters setzten die Erste-Experten ihr Kursziel für die BAWAG-Titel von 115 auf 145 Euro merklich nach oben. Hier wurde die Empfehlung "Hold" bestätigt. Die Papiere der Bank gewannen 1,9 Prozent auf 133,40 Euro.

Das Wienerberger-Kursziel wurde von Barclays um neun Prozent von 35 auf 32 Euro gekürzt. Das Votum "Overweight" wurde unverändert belassen. Die Titel des Baustoffherstellers fielen um 0,6 Prozent auf 27,96 Euro.

Weiters passte die Berenberg Bank ihr Kursziel für die Wienerberger-Aktie leicht von 35 auf 34 Euro an. Die Anlageempfehlung wurde hier mit "Buy" bestätigt.

Erste Group-Aktien verteuerten sich um 1,8 Prozent. Die Bank wird am Donnerstag Quartalszahlen vorlegen. Die Titel des Branchenkollegen Raiffeisen Bank International steigerten sich um 2,9 Prozent. Im Technologiebereich sackten AT&S-Anteilsscheine um 5,1 Prozent ab.

