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22.06.2026 17:44:00

Wiener Börse (Schluss) - ATX gewinnt 1,03 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat sich zum Wochenanfang mit Gewinnen gezeigt. Der ATX stieg am Montag zum Handelsschluss um 1,03 Prozent auf 6.594,82 Punkte. Der heimische Leitindex wurde einmal mehr von der AT&S-Aktie gestützt. Der ATX Prime legte um 0,91 Prozent auf 3.241,86 Zähler zu. Auch das europäische Umfeld zeigte sich nach der Einigung auf einen Fahrplan zwischen den USA und dem Iran größtenteils mit Zuschlägen.

Nach dem Ende der ersten Verhandlungsrunde mit dem Iran in der Schweiz hat US-Vizepräsident JD Vance eine positive Bilanz gezogen. "Wir haben eine sehr gute Grundlage für eine erfolgreiche endgültige Einigung geschaffen", sagte er am Montag im Schweizer Luxusresort Bürgenstock, wo die Gespräche stattgefunden hatten. Die Schweizer Regierung kündigte die unverzügliche Aufnahme technischer Gespräche, die die ganze Woche weitergehen sollen, an. Das Schweizer Außenministerium begrüßte die "Einigung auf einen Fahrplan". Zudem erteilte das US-Finanzministerium eine vorübergehende Generallizenz für iranische Ölprodukte. Diese beinhalte die Produktion, die Lieferung und den Verkauf von Rohöl sowie petrochemischen Produkten und Erdölprodukten iranischen Ursprungs bis zum 21. August.

rst/ste

ISIN AT0000999982

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US-Iran-Verhandlungen im Fokus: ATX schließt fester -- DAX schließlich in Grün -- Asiens Börsen letztlich überwiegend stark - Nikkei mit Allzeithoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Handel am Montag stärker. Der deutsche Aktienmarkt tendierte aufwärts. An der Wall Street spielt sich ein uneinheitlicher Handel ab. In Fernost schlugen die Märkte am Montag unterschiedliche Richtungen ein.
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