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20.05.2026 17:42:00

Wiener Börse (Schluss) - ATX gewinnt 1,15 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch deutlich höher aus dem Handel verabschiedet. Der heimische Leitindex ATX gewann 1,15 Prozent auf 5.904,09 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street herrschte zur Wochenmitte eine klar positive Anlegerstimmung. Goutiert wurde international der klar gesunkene Rohölpreis. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli sank um mehr als sechs Prozent.

Während die Lage im Nahen Osten weiter angespannt bleibt, warteten die Anleger gespannt vor allem auf die Zahlen des KI-Riesen Nvidia, die am Abend nach US-Handelsschluss anstehen. "Wenn Nvidia enttäuscht, könnte es ungemütlich werden", sagte ein Marktexperte. Nvidia sei längst kein normales Unternehmen mehr, sondern der zentrale Taktgeber des globalen KI-Booms. Ein Rekordhoch der Aktien in der Vorwoche lässt darauf schließen, dass die Erwartungen wie immer hoch sind.

ste/spa

ISIN AT0000999982

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