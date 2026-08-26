ATX
|
6 758,44
|
86,17
|
1,29 %
|
26.08.2026 17:41:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX gewinnt 1,29 Prozent
Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch fester aus dem Handel verabschiedet. Der ATX legte 1,29 Prozent auf 6.758,44 Einheiten zu. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es eine positive Tendenz zu sehen, die Aufschläge fielen jedoch etwas moderater aus.
Für Spannung sorgen international die heute am Abend zur Veröffentlichung anstehenden Quartalszahlen von Nvidia. Zudem stellt sich nach Einschätzung der Helaba-Analysten die Frage, ob es bei dem am Donnerstag beginnenden Notenbanksymposium in Jackson Hole geldpolitische Hinweise vonseiten der US-Notenbank geben wird.
ste/spa
ISIN AT0000999982
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELNHandeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 758,44
|1,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX beendet Handel deutlich fester - Rekordhoch im Blick -- DAX schließlich kaum verändert -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich deutlich nach oben. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen tendierten abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.