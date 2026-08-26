Wiener Börse (Schluss) - ATX gewinnt 1,29 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch fester aus dem Handel verabschiedet. Der ATX legte 1,29 Prozent auf 6.758,44 Einheiten zu. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es eine positive Tendenz zu sehen, die Aufschläge fielen jedoch etwas moderater aus.

Für Spannung sorgen international die heute am Abend zur Veröffentlichung anstehenden Quartalszahlen von Nvidia. Zudem stellt sich nach Einschätzung der Helaba-Analysten die Frage, ob es bei dem am Donnerstag beginnenden Notenbanksymposium in Jackson Hole geldpolitische Hinweise vonseiten der US-Notenbank geben wird.

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