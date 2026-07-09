Wiener Börse (Schluss) - ATX gewinnt 1,3 Prozent

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Die Wiener Börse hat am Donnerstag mit Gewinnen geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 1,26 Prozent und 6.456,83 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 1,22 Prozent auf 3.175,74 Zähler. Auch an den meisten anderen Börsen in Europa ging es nach den jüngsten Verlusten wieder etwas nach oben. Noch am Vortag hatten die Märkte nach einer Eskalation im Iran-Konflikt und den dadurch ausgelösten Ölpreisanstiegen deutlich nachgegeben.

Stark gesucht waren am Donnerstag die Aktien des Leiterplattenherstellers AT&S und lagen mit einem Plus von 6,1 Prozent an der ATX-Spitze. Europaweit zählten Halbleiterwerte zu den größeren Gewinnern. Die Aktien der Branche profitierten von der Erholung der stark vom KI-Boom abhängigen Börse in Südkorea. Größere Nachfrage gab es auch in den Aktien der Erste Group, die Titel waren mit einem Plus von 3,6 Prozent die Tagesgewinner im ATX.

OMV-Aktien nach Analystenlob für Zwischenbericht knapp im Plus

Unterschiedlich entwickelten sich die beiden Ölwerte im ATX. Aktien des Ölfeldausrüsters SBO verloren 1,6 Prozent. OMV-Aktien schlossen nach einem gut aufgenommenen Zwischenbericht zum Quartal knappe 0,1 Prozent im Plus. Der Öl-, Gas- und Chemiekonzern hat im abgelaufenen zweiten Quartal 2026 von deutlich gestiegenen Rohstoffpreisen profitiert. Wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Trading Statement hervorgeht, ist die Gesamtproduktion an Kohlenwasserstoffen leicht gestiegen. Der Konzern rechnet in fast allen Sparten mit einem höheren operativen Ergebnis als im Vorquartal.

Die Analysten der Erste Group und der RBC Capital Markets schrieben in ersten Reaktionen unisono von einem starken Zwischenbericht und werteten die Nachricht positiv. Die Experten von Barclays haben ihre Prognose für das operative Ergebnis der OMV-Gruppe im zweiten Quartal in Reaktion auf den Bericht auf 1,7 Mrd. Euro angehoben.

Agrana nach Quartalszahlen fester

Agrana-Aktien gewannen nach Vorlage von Quartalszahlen 0,9 Prozent. Nach Verlusten im Vorjahr kehrte der Nahrungsmittel- und Industriegüterkonzern Agrana im ersten Quartal 2026/27 wieder in die Gewinnzone zurück. Das Konzernergebnis verbesserte sich aufgrund von Restrukturierungsmaßnahmen von minus 7,9 auf plus 19,3 Mio. Euro. Ergebnisse meldete am Donnerstag auch die deutsche Agrana-Miteigentümerin Südzucker. Die Aktien von Südzucker notierten an der Frankfurter Börse mit einem kleinen Plus von 0,5 Prozent.

Nach Einschätzung der Erste-Analysten waren die Agrana-Zahlen weitgehend im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Der Konzern habe zwar einen Gewinnsprung verbucht, angesichts der Unsicherheiten auf für die Agrana wichtigen Märkten bleiben die Experten vorerst bei ihrer Anlageempfehlung "hold".

Aufmerksam verfolgt werden an den Märkten nun weiter alle Entwicklungen rund um den Iran-Konflikt. Die Signale bleiben zwiespältig: Einerseits gab es erneute gegenseitige Angriffe, andererseits will der Iran laut US-Präsident Donald Trump aber weiter ein Rahmenabkommen mit den USA.

mik/sto

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