Wiener Börse (Schluss) - ATX gewinnt 1,3 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch erneut klar im Plus aus dem Handel verabschiedet. Der Leitindex ATX gewann 1,33 Prozent auf 6.738,85 Punkte und weitete damit die deutlichen Vortageszuwächse weiter aus. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen weiter nach oben.

Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung des Iran-Konflikts haben zuletzt zugenommen und zu einem deutlichen Rückgang der Öl- und Gaspreise beigetragen, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Dies wird an den Aktienmärkten goutiert. Datenseitig gibt es heute keine marktbewegenden Impulse.

In einem europaweit starken Branchenumfeld für Technologiewerte sprang die AT&S-Aktie zweistellig um fast zwölf Prozent in die Höhe. Auf Unternehmensebene rückten zudem FACC und voestalpine mit publizierten Quartalszahlen im Blickfeld der Akteure.

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