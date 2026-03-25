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25.03.2026 17:43:00

Wiener Börse (Schluss) - ATX gewinnt 2,58 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch mit deutlichen Zuwächsen aus dem Handel verabschiedet. Der Leitindex ATX steigerte sich zum Sitzungsende um starke 2,58 Prozent auf 5.404,63 Punkte. Mit der Hoffnung auf Verhandlungen zur Beendigung des Iran-Krieges ging es europaweit mit den Aktienkursen klar nach oben.

Die internationalen Finanzmärkte werden weiterhin von den Schlagzeilen zum Nahost-Krieg stark beeinflusst, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Die erneute vage Hoffnung auf eine Deeskalation im Nahen Osten beflügelte zur Wochenmitte international die Aktienkurse. Die US-Regierung hat den Machthabern in Teheran Medienberichten zufolge einen 15 Punkte umfassenden Plan zur Beendigung des Iran-Krieges unterbreitet. Irans Militärführung hatte jedoch Berichte über Verhandlungen für ein Ende des Kriegs zurückgewiesen und scharf gegen die US-Regierung ausgeteilt.

Am heimischen Aktienmarkt rückte mit einer Zahlenvorlage FACC in den Fokus. Die Aktie des oberösterreichischen Luftfahrtzulieferers reagierte mit minus 0,2 Prozent.

ste/spa

ISIN AT0000999982

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ATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.
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