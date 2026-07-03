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03.07.2026 17:57:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX gewinnt am Freitag 1,1 Prozent
Die Wiener Börse hat am Freitag mit Gewinnen geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 1,06 Prozent und 6.565,92 Punkten. Auch an anderen Börsen in Europa ging es nach oben. Der Euro-Stoxx-50 und der DAX konnten nach den Rekordhochs vom Vortag weiter zulegen.
Gestützt wurden die Märkte weiter von den am Donnerstag gemeldeten US-Arbeitsmarktdaten. Laut den Zahlen wurden zwar weniger neue Jobs geschaffen als erwartet. Das linderte an den Börsen die Ängste vor Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed. Dazu kamen am Freitag gute Vorgaben der Börsen in Südkorea und Japan.
mik/ste
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