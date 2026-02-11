ATX

11.02.2026 17:45:00

Wiener Börse (Schluss) - ATX gewinnt deutliche 1,45 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch nach der Veröffentlichung eines starken US-Arbeitsmarktberichtes mit klaren Zuwächsen aus dem Handel verabschiedet. Der heimische Leitindex ATX schloss mit plus 1,45 Prozent bei 5.807,55 Punkten.

In den USA wurden im Jänner überraschend deutlich mehr Stellen geschaffen, als von Volkswirten im Vorfeld erwartet. Zudem sank auch die Arbeitslosenquote in der weltgrößten Volkswirtschaft unerwartet. An der Wall Street und an den europäischen Leitbörsen gab es hingegen eine gemischte Tendenz zu sehen.

Am heimischen Aktienmarkt rückten mit Zahlenvorlagen voestalpine, BAWAG, Telekom Austria und EuroTeleSites in den Fokus. Die auffälligste Kursreaktion auf die Ergebnispräsentation absolvierte die BAWAG-Aktie mit plus 3,6 Prozent. voestalpine steigerten sich um 2,2 Prozent.

ste/spa

ISIN AT0000999982

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 622,58 -1,44%

