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02.07.2026 17:43:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX gewinnt deutliche 1,73 Prozent
Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag in einer starken internationalen Börsenlandschaft tief in der Gewinnzone geschlossen. International beflügelten die gesunkenen US-Zinserhöhungserwartungen, nachdem in den USA deutlich weniger neue Stellen geschaffen worden waren. Der ATX legte deutliche 1,73 Prozent auf 6.497,14 Punkte zu, nachdem der heimische Leitindex zur Wochenmitte noch 1,2 Prozent an Wert eingebüßt hatte.
Die jüngsten US-Arbeitsmarktdaten machen der Fed einen Strich durch die Rechnung - und verliehen den Aktienmärkten dies- und jenseits des Atlantiks deutlich Rückenwind, hieß es von Expertenseite. Die Jobdaten für Juni zeigten, dass sich die Einstellungsdynamik in den Vereinigten Staaten deutlich verlangsamt hat. "Damit rücken weitere Zinserhöhungsspekulationen vorerst in den Hintergrund; vielmehr dürfte der Markt nun verstärkt auf eine geldpolitische Lockerung im vierten Quartal nach den US-Zwischenwahlen setzen", formulierte eine Expertin von IG.
ste/sto
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