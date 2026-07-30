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30.07.2026 17:42:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX gewinnt deutliche 2,44 Prozent
Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag deutlich höher aus dem Handelstag verabschiedet. Der heimische Leitindex ATX gewann zum Sitzungsende starke 2,44 Prozent auf 6.454,79 Punkte. An den europäischen Leitbörsen ging es mehrheitlich in den Plusbereich und an der Wall Street etablierte sich im Verlauf eine klar positive Tendenz. Deutlich zulegen konnten an den US-Börsen vor allem die Technologiewerte nach stark aufgenommenen Microsoft-Zahlen.
In der auf Hochtouren laufenden Berichtssaison rückten am heimischen Markt Andritz, AMAG, Erste Group und Verbund mit Quartalszahlen in den Fokus. Die auffälligste Kursreaktion gab es bei Andritz mit einem Plus von mehr als neun Prozent zu sehen. Der steirische Anlagenbauer hat im ersten Halbjahr 2026 einen neuen Rekord beim Auftragsbestand verzeichnet.
ste/sto
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