ATX
|
5 247,96
|
0,75
|
0,01 %
|
29.12.2025 17:55:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX gewinnt in ruhigem Handel leicht
Der ATX hat am Montag mit einem kleinen Gewinn an seine Rekordjagd angeknüpft. Wie im Fenster zwischen Weihnachten und Silvester üblich, verlief der Handel impulsarm bei unterdurchschnittlichen Umsätzen. Der Wiener Leitindex schloss mit einem knappen Plus von 0,01 Prozent bei 5.247,96 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime gewann 0,11 Prozent auf 2.607,45 Zähler.
Laut Experten haben viele Investoren ihre Bücher für das laufende Jahr bereits geschlossen. Zudem mangelte es zum Wochenstart sowohl an Unternehmensnachrichten als auch an international bedeutenden Konjunkturdaten. In den Fokus rückten jedoch der Ukraine-Krieg und die dazu laufenden Friedensverhandlungen. Die jüngsten Gespräche zwischen den USA und der Ukraine brachten jedoch keinen Durchbruch.
Die Handelsspannen bei den Einzelwerten blieben bis auf wenige Ausnahmen sehr eng. Tagesgewinner im ATX waren die Aktien von Lenzing mit einem Plus von 3,6 Prozent. Auf Jahressicht zählen die Titel mit einem Minus von rund 21 Prozent allerdings weiterhin zu den schwächsten Werten im Leitindex. Zum Jahreswechsel kam es bei einigen zuvor gut gelaufenen Aktien zu leichten Gewinnmitnahmen. VIG, Strabag und UNIQA gaben jeweils bis zu 1,2 Prozent nach.
spa/sto
ISIN AT0000999982
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 247,96
|0,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerRuhiger Handel nach der Weihnachtspause: ATX und DAX schließen wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt tendierte zum Wochenstart seitwärts. Der deutsche Leitindex bewegte sich ebenso nur marginal. Die US-Börsen notieren im Minus. Asiens Börsen zeigten sich am Montag uneins.