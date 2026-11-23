Die Wiener Börse hat am Montag ihre Gewinne stetig ausgebaut. Letztlich schloss der heimische Leitindex ATX um 2,22 Prozent höher bei 6.342,01 Punkte. Der ATX Prime kletterte um 2,15 Prozent auf 3.110,51 Zähler. Dabei profitierte der ATX auch von der überraschenden Rückkehr Jensen Huangs auf den Chefsessel des KI-Chipgiganten Nvidia und der damit einhergehenden Euphorie an den Aktienmärkten insbesondere im Tech-Sektor. Auch das europäische Umfeld zeigte sich sehr fest.

Der US-Chipriese Nvidia holte in einer überraschenden Kehrtwende seinen Mitbegründer Huang an die Spitze des Unternehmens zurück. Mit sofortiger Wirkung solle er wieder die Aufgaben als Präsident und Firmenchef übernehmen, teilte das Unternehmen mit. Auch solle Huang wieder in den Verwaltungsrat einziehen. Das Gremium habe nach mehreren Gesprächen und Treffen mit Huang einstimmig für die Wiedereinsetzung gestimmt und sei von dessen Führungsqualifikationen überzeugt.

Davon profitierte einerseits der ATX nach sieben Verlusttagen in Folge, anderseits führte dies auch zu einem deutlichen Anstieg bei AT&S. Die Aktien des Halbleiterzulieferers stiegen um 13,03 Prozent, nachdem sie am Freitag noch 14,47 Prozent verloren hatten. Zudem waren Bauwerte gut gesucht. Speziell für die Porr-Anteile ging es nach einer Analysten-Aufstufung deutlich nach oben.

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