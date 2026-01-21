Wiener Börse (Schluss) - ATX gewinnt nach Stimmungsdreh 0,73 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch nach einem Stimmungsdreh am Nachmittag mit klaren Zuwächsen aus dem Handel verabschiedet. Der ATX schloss mit plus 0,73 Prozent bei 5.410,16 Punkten, nachdem der heimische Leitindex zuvor drei Verlusttage in Folge absolviert hatte.

Im Fokus stand an den internationalen Finanzmärkten zur Wochenmitte vor allem die Rede des US-Präsidenten Donald Trump beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Trump forderte dort sofortige Verhandlungen über den Erwerb Grönlands. Zur Durchsetzung seiner Forderung werde er aber "keine Gewalt anwenden", betonte Trump. Die Ankündigung nicht militärisch angreifen zu wollen, ließ an den Märkten die Risikoneigung der Akteure wieder anwachsen und zog damit die Aktienkurse nach oben. Zur Unterstützung trug laut Händlern auch bei, dass Trump seine jüngsten Zolldrohungen gegenüber europäischen Staaten nicht erneuerte.

ste/lof

ISIN AT0000999982