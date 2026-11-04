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04.11.2026 17:42:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX gewinnt starke 1,91 Prozent
Auch an den europäischen Leitbörsen gab es eine klar positive Tendenz zu sehen. Europaweit standen die Bankenaktien in einer Branchenbetrachtung mit Abstand am weitesten in der Gewinnzone und gehörten zu den größten Profiteuren der US-Zwischenwahlen. Bankaktien profitieren laut Börsianern von Umschichtungen aus dem Tech-Bereich und den USA in europäische Substanzwerte. Die Geldhäuser seien zuletzt von den Diskussionen um die immensen Investitionen in KI und ihre Amortisierung zumindest indirekt betroffen gewesen. Zudem seien die EZB-Zinserwartungen zuletzt wieder gestiegen. Die Inflationsdaten für den Euroraum im Oktober haben nach Ansicht der Volkswirte der ING die Aussichten auf eine Zinserhöhung im Dezember erhöht.
ste/spa
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