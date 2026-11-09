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09.11.2026 17:44:00

Wiener Börse (Schluss) - ATX gewinnt starke 1,98 Prozent

Die Wiener Börse ist am Montag mit deutlichen Gewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Der ATX schloss mit einem Plus von 1,98 Prozent bei 6.562,46 Punkten. Für den ATX Prime ging es um 1,92 Prozent auf 3.219,75 Zähler hinauf. Auch an anderen Börsen in Europa zeigten sich zum Wochenauftakt deutliche Steigerungen.

Nach zwei verlustreichen Tagen zum Wochenausklang durch die Verkaufswelle bei den KI-Werten in den USA nach den US-Zwischenwahlen befand sich der Wiener Aktienmarkt zum Wochenauftakt deutlich im Aufwind. AT&S profitierten von der globalen Nachfrage im Tech-Sektor. Gesucht waren auch Bank- und Bauwerte. Anleger hoffen zudem auf eine diplomatische Lösung des Kriegs zwischen den USA und dem Iran, was die Ölpreise fallen ließ und die Inflationssorgen linderte.

rst/ste

ISIN AT0000999982

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