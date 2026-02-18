ATX
Wiener Börse (Schluss) - ATX gewinnt starke 2,09 Prozent
Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch sehr fest geschlossen. Der heimische Leitindex ATX verbuchten ein starkes Plus von 2,09 Prozent auf 5.820,55 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es zur Wochenmitte eine klar positive Tendenz zu sehen. Im Späthandel unterstützten dann die Zuwächse an der Wall Street auch in Europa zusätzlich. In den USA waren zuvor überraschend positive Konjunkturnachrichten publiziert worden.
Am heimischen Aktienmarkt rückte auf Unternehmensebene Wienerberger mit präsentierten Geschäftszahlen in den Fokus. Die Titel des weltgrößten Ziegelherstellers reagierten mit plus 3,9 Prozent.
ISIN AT0000999982
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
