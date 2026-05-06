Wiener Börse (Schluss) - ATX gewinnt starke 2,89 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch mit der Hoffnung auf eine Beilegung des USA-Iran-Konfliktes sehr fest geschlossen. Der Leitindex ATX gewann zum Sitzungsende starke 2,89 Prozent auf 5.967,80 Einheiten. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen deutlich nach oben.

Die USA und der Iran kommen pakistanischen Vermittlerkreisen zufolge einer Vereinbarung für ein Kriegsende näher. Ein entsprechender Bericht des US-Nachrichtenportals Axios sei zutreffend, hieß es. Zudem sackte der Ölpreis ab.

Am heimischen Aktienmarkt gingen die deutlichen Zuwächse - wie im europäischen Börsenumfeld - quer durch die Branchen, mit Ausnahme des Öl- und Gasbereiches. Sehr stark nach oben ging es europaweit mit Aktien aus der Reisebranche. In Wien zogen die Papiere des Cateringunternehmens Do&Co um mehr als sieben Prozent in die Höhe.

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