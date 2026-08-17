Wiener Börse (Schluss) - ATX gibt 0,5 Prozent nach

Die Wiener Börse hat am Freitag schwächer geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Minus von 0,47 Prozent und 6.701,69 Punkten. Auch an anderen Börsen in Europa ging es knapp nach unten, der DAX und der Euro-Stoxx-50 bewegten sich damit aber immer noch in der Nähe ihrer jüngst erreichten Allzeithochs.

Rund zwei Monate nach Unterzeichnung des Rahmenabkommens zwischen Teheran und Washington ist ein Ende des Irankriegs noch immer nicht absehbar. Die Börsen gehen mit diesem Thema aber mittlerweile verhältnismäßig gelassen um. Die Ölpreise legten am Montag nur leicht zu. Hoffnungen auf eher stabile denn steigende Zinsen in den USA, wo Wirtschaftsdaten zuletzt schwächer als erwartet ausgefallen waren, stützen zudem die Märkte.

mik/spa

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