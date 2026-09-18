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18.09.2026 17:52:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX gibt Erholungsgewinne der Vortage ab
Nach zwei guten Vortagen hat der Wiener Aktienmarkt am "großen Verfalltag" wieder eine Kehrtwende vollzogen. Vor dem Wochenende richtete sich der Fokus der Anleger offenbar verstärkt auf politische Risiken in Europa. Nach der jüngsten Erholung gab der ATX am Freitag somit wieder um 0,97 Prozent auf 6.798,18 Punkte nach. Auf Wochensicht fuhr er einen Verlust von 1,3 Prozent ein. Für den ATX Prime ging es am Berichtstag um 1,08 Prozent auf 3.330,07 Zähler hinab.
Andere europäische Börsenbarometer entwickelten sich tendenziell noch eine Spur schwächer. Ein Belastungsfaktor waren steigende Risikoprämien an den Anleihemärkten. Dies betraf insbesondere französische Staatspapiere, wobei Marktbeobachter auf Sorgen über die fiskalische Lage verwiesen. Zudem richtete sich Marktteilnehmern zufolge das Augenmerk der Anleger auch auf die deutschen Landtagswahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern an diesem Wochenende und die Gefahr, dass neue Debatten über den deutschen Kanzler Friedrich Merz ausgelöst werden könnten. Wenig hilfreich war letztlich auch, dass die Ölpreise anfängliche Abgaben im Verlauf wieder eindämmten.
spa/rst
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