Wiener Börse (Schluss) - ATX gibt um 0,46 Prozent nach
Die geopolitischen Themen Grönland und US-Zölle blieben trotz leichter Entspannung präsent. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos rief IWF-Chefin Kristalina Georgiewa zu verstärkten globalen Wachstumsanstrengungen auf. Der Internationale Währungsfonds habe zwar seine Prognose für das globale Wirtschaftswachstum im laufenden Jahr von 3,1 auf 3,3 Prozent hochgeschraubt. Es gelte allerdings, sich nicht in Selbstzufriedenheit zurückzulehnen: "Das Wachstum ist nicht stark genug", betonte sie auf dem Forum.
Am Vormittag hatte der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex der Eurozone ein wenig enttäuscht. Die am Nachmittag gemeldete Verbraucherstimmung der Universität von Michigan hatte vorerst keine merklichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte.
