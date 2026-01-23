ATX

23.01.2026 17:45:00

Wiener Börse (Schluss) - ATX gibt um 0,46 Prozent nach

Die Wiener Börse hat sich zum Wochenausklang schwächer gezeigt. Der ATX gab am Freitag um 0,46 Prozent auf 5.519 Punkte nach. Der heimische Leitindex hatte im Laufe des Donnerstags erstmals die Hürde von 5.500 Zählern übersprungen. Der ATX Prime verlor 0,42 Prozent auf 2.740 Einheiten. Das europäische Umfeld zeigte sich uneinheitlich.

Die geopolitischen Themen Grönland und US-Zölle blieben trotz leichter Entspannung präsent. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos rief IWF-Chefin Kristalina Georgiewa zu verstärkten globalen Wachstumsanstrengungen auf. Der Internationale Währungsfonds habe zwar seine Prognose für das globale Wirtschaftswachstum im laufenden Jahr von 3,1 auf 3,3 Prozent hochgeschraubt. Es gelte allerdings, sich nicht in Selbstzufriedenheit zurückzulehnen: "Das Wachstum ist nicht stark genug", betonte sie auf dem Forum.

Am Vormittag hatte der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex der Eurozone ein wenig enttäuscht. Die am Nachmittag gemeldete Verbraucherstimmung der Universität von Michigan hatte vorerst keine merklichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte.

rst/mik

ISIN AT0000999982

