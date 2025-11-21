Wiener Börse (Schluss) - ATX gibt wieder nach

Nach der Erholung der Vortage sind am Freitag an der Wiener Börse schon wieder dunklere Wolken aufgezogen. Der ATX schloss 0,64 Prozent im Minus auf 4.789,17 Punkten. Auf Wochensicht bedeutet das einen Kursverlust von 1,3 Prozent, womit der heimische Leitindex im europäischen Vergleich noch glimpflich davon kam. Der ATX Prime fiel am Freitag um 0,53 Prozent auf 2.384,30 Zähler.

Noch deutlichere Verluste aus dem frühen Handel wurden in Wien wie im europäischen Umfeld die Abschläge immerhin wieder eingedämmt. In den USA berappelten sich die Kurse nach dem tiefroten Vortag. Dort hatten am Vorabend insbesondere die Tech-Werte eine dramatische Kehrtwende hingelegt, als die Erleichterung nach guten Nvidia-Zahlen wieder den Sorgen vor überhöhten Bewertungen und hohen KI-Investitionen gewichen war.

Im Blick stand auch weiterhin die Debatte über einen US-Friedensplan, der heikle Zugeständnisse der Ukraine vorsieht. Insidern zufolge erhöhten die USA nun den Druck auf die Ukraine, einem von der Regierung in Washington vermittelten Rahmenabkommen für einen Frieden mit Russland zuzustimmen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will nach eigenen Worten schnell und konstruktiv mit den USA an einem Friedensplan zur Beendigung des russischen Angriffskriegs arbeiten, schloss aber einen Verrat nationaler Interessen aus.

spa/ste

ISIN AT0000999982