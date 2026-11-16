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16.11.2026 17:45:00

Wiener Börse (Schluss) - ATX gibt zum Wochenauftakt etwas nach

Die Wiener Börse hat zum Wochenauftakt etwas nachgegeben. Der heimische Leitindex ATX schloss am Montag um 0,36 Prozent tiefer auf 6.631,09 Punkte. Der ATX Prime verlor 0,38 Prozent auf 3.248,87 Zähler. Auch das europäische Umfeld zeigte sich leicht im Minus.

Dem Handel fehlte es den ganzen Tag über an deutlichen Impulsgebern. Gestützt wurden die Aktienmärkte von fallenden Ölpreisen. Im Gegensatz dazu standen die Techwerte global unter Druck. "Der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang beherrscht weiterhin die Schlagzeilen und wirft vor den Quartalszahlen am Dienstag zahlreiche Fragen auf", schrieben die Experten des Börsen-und Analyseportals Index Radar. Analysten würden vor möglichen Folgen für Lieferantenvereinbarungen und Finanzierungszusagen an andere Unternehmen warnen. "Für Nvidia und Teile der KI-Branche entstehen damit zusätzliche Risiken."

Außerdem arbeiten einem Medienbericht zufolge Verbündete an Plänen für eine Rückkehr Huangs an die Spitze des Chip-Riesen. Huang selbst habe mit Vertrauten über ein mögliches Comeback gesprochen, schrieb die "Financial Times" unter Berufung auf informierte Personen.

Am heimischen Aktienmarkt herrschte auf Unternehmensebene eine dünne Meldungslage.

rst/ste

ISIN AT0000999982

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