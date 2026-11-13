Wiener Börse (Schluss) - ATX gibt zum Wochenausklang etwas nach

Zum Ausklang einer guten Woche hat der Wiener Aktienmarkt am Freitag etwas nachgegeben. Zum Ende eines ruhigen Handels stand der ATX 0,46 Prozent tiefer auf 6.654,83 Punkten. Für den ATX Prime ging es um 0,49 Prozent auf 3.261,14 Zähler hinab. Das europäische Umfeld zeigte sich ohne klare Richtung.

Nach den jüngsten Erholungsgewinnen blieben klare Kaufargumente Mangelware, wobei der ATX auf Wochensicht einen Zuwachs von 3,4 Prozent über die Ziellinie brachte. Sowohl von Datenseite als auch von der Geopolitik, mit vergleichsweise stabilen Ölpreisen, kamen keine größeren Impulse.

spa/mik

ISIN AT0000999982