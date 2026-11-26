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26.11.2026 17:44:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX im US-Fahrwasser erholt
Das europäische Umfeld zeigte sich am Donnerstag ebenfalls deutlich erholt. Am Mittwochabend hatte der technologielastige US-Index Nasdaq Composite einen zwischenzeitlichen Verlust von fast fünf Prozent deutlich eingedämmt und moderat im Minus geschlossen. Marktbeobachter sahen keinen klaren fundamentalen Grund für den Umschwung, stattdessen dürften einfach Schnäppchenjäger zugegriffen haben.
Da die Amerikaner an diesem Donnerstag ihr Thanksgiving feiern und nicht handeln, verlief die Sitzung auch hierzulande impulsarmer als zuletzt. Jedoch gaben mit VIG, CA Immo, SBO und UBM mehrere heimische Unternehmen Einblick in ihr Geschäft. Inzwischen stieß die BAWAG mit ihren Übernahmeambitionen in Irland auf juristischen Widerstand.
spa/sto
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