Trotz des Wintereinbruchs in Wien hat an der hiesigen Börse am Donnerstag Tauwetter geherrscht. Im Fahrwasser der Erholung der US-Technologiewerte am Vorabend gewann der ATX 1,27 Prozent auf 6.105,56 Punkte. Zur Wochenmitte hatte der österreichische Leitindex seinen neunten Minustag in zehn Sitzungen verbucht und dabei erst knapp über der runden Marke von 6.000 Punkten Halt gemacht. Auch mit dem nun verzeichneten Zuwachs sind die Vortagesverluste noch nicht wettgemacht.

Das europäische Umfeld zeigte sich am Donnerstag ebenfalls deutlich erholt. Am Mittwochabend hatte der technologielastige US-Index Nasdaq Composite einen zwischenzeitlichen Verlust von fast fünf Prozent deutlich eingedämmt und moderat im Minus geschlossen. Marktbeobachter sahen keinen klaren fundamentalen Grund für den Umschwung, stattdessen dürften einfach Schnäppchenjäger zugegriffen haben.

Da die Amerikaner an diesem Donnerstag ihr Thanksgiving feiern und nicht handeln, verlief die Sitzung auch hierzulande impulsarmer als zuletzt. Jedoch gaben mit VIG, CA Immo, SBO und UBM mehrere heimische Unternehmen Einblick in ihr Geschäft. Inzwischen stieß die BAWAG mit ihren Übernahmeambitionen in Irland auf juristischen Widerstand.

spa/sto

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