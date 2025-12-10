Wiener Börse (Schluss) - ATX kaum verändert vor US-Zinsentscheid

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch mit kaum veränderter Tendenz aus dem Handel verabschiedet. Der ATX legte zum Sitzungsende unwesentliche 0,01 Prozent auf 5.129,90 Punkte zu, nachdem der heimische Leitindex über weite Strecken des Tages ein negatives Vorzeichen aufgewiesen hatte.

An den europäischen Leitbörsen gab es zur Wochenmitte mehrheitlich leichte Kursrückgänge zu sehen. Marktbeobachter verwiesen auf international zurückhaltende Akteure vor der Bekanntgabe der US-Leitzinsentscheidung am Abend.

Mit der Fed-Zinsentscheidung steht am Abend international ein Highlight im Kalender, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Die US-Notenbank agiert unter erhöhter Unsicherheit, nicht nur weil die zukünftigen Entwicklungen schwer vorhergesagt werden können, sondern weil noch immer Unklarheit über den Zustand der US-Volkswirtschaft herrscht, formulierten die Experten weiter.

ste/sto

ISIN AT0000999982