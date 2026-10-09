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09.10.2026 17:53:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX knapp im Minus
Die Wiener Börse hat am Freitag knapp behauptet geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem kleinen Minus von 0,26 Prozent und 6.543,45 Punkten. Der ATX Prime fiel um 0,19 Prozent auf 3.212,80 Zähler. An anderen Börsen in Europa ging es zum Wochenschluss hingegen nach oben. Angetrieben wurden die Märke von einer zeitweisen Entspannung am Rohöl- und Anleihenmarkt.
Auf dem ATX lasteten hingegen Kursverluste des Leiterplattenherstellers AT&S und des Öl- und Gaskonzerns OMV von jeweils 2,9 Prozent. Staatlich verordnete "Solidaritätsbeiträge" in Österreich und Rumänien belasten das Ergebnis der OMV im dritten Quartal 2026 voraussichtlich mit 150 Mio. bis 200 Mio. Euro. Wie das Unternehmen am Freitag in seinem Trading Update mitteilte, schlagen die Abgaben als Sondereffekt auf den ausgewiesenen Periodenüberschuss durch. Porr-Aktien verloren nach Ankündigung eines Aktienrückkaufs 3,8 Prozent und waren damit die Tagesverlierer im ATX.
mik/ste
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