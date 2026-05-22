Wiener Börse (Schluss) - ATX kokettiert wieder mit 6.000-Punkte-Marke

Der ATX hat vor dem Wochenende wieder die 6.000-Punkte-Hürde angetestet. In einem freundlichen Börsenumfeld mit vorsichtigem Iran-Optimismus und anhaltender Tech-Rally herrschte auch hierzulande eine gute Stimmung, wobei einmal mehr AT&S-Aktien mit deutlichen Kurszuwächsen auf sich aufmerksam machten.

Im Tageshoch kletterte der Leitindex erstmals seit gut zwei Wochen wieder über die runde Marke; auch das ebenso alte Rekordhoch bei gut 6.018 Punkten liegt wieder in Reichweite. Letztlich erwies sich die Hürde aber noch als zu hoch, der ATX schloss 1,22 Prozent fester auf 5.982,75 Punkten. Auf Wochensicht fuhr das Börsenbarometer damit einen Gewinn von 2,1 Prozent ein. Für den ATX Prime ging es um 1,19 Prozent auf 2.958,18 Zähler hoch.

Für ein positives Fundament sorgte eine leichte Entspannung am Ölmarkt. Aus den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran gab es zwar weiterhin keinen Durchbruch zu vermelden, gleichzeitig blieben auch negative Meldungen vom Persischen Golf aus.

spa/ste

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