ATX
|
5 982,75
|
72,33
|
1,22 %
|
22.05.2026 17:42:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX kokettiert wieder mit 6.000-Punkte-Marke
Der ATX hat vor dem Wochenende wieder die 6.000-Punkte-Hürde angetestet. In einem freundlichen Börsenumfeld mit vorsichtigem Iran-Optimismus und anhaltender Tech-Rally herrschte auch hierzulande eine gute Stimmung, wobei einmal mehr AT&S-Aktien mit deutlichen Kurszuwächsen auf sich aufmerksam machten.
Im Tageshoch kletterte der Leitindex erstmals seit gut zwei Wochen wieder über die runde Marke; auch das ebenso alte Rekordhoch bei gut 6.018 Punkten liegt wieder in Reichweite. Letztlich erwies sich die Hürde aber noch als zu hoch, der ATX schloss 1,22 Prozent fester auf 5.982,75 Punkten. Auf Wochensicht fuhr das Börsenbarometer damit einen Gewinn von 2,1 Prozent ein. Für den ATX Prime ging es um 1,19 Prozent auf 2.958,18 Zähler hoch.
Für ein positives Fundament sorgte eine leichte Entspannung am Ölmarkt. Aus den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran gab es zwar weiterhin keinen Durchbruch zu vermelden, gleichzeitig blieben auch negative Meldungen vom Persischen Golf aus.
spa/ste
ISIN AT0000999982
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELNHandeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 982,75
|1,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt stark knapp unter 6.000-Punkte-Marke -- DAX fährt Gewinne ein -- Aufschläge an den US-Börsen -- Asiens Börsen verbuchen letztlich Aufschläge
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende in starker Verfassung. Der deutsche Leitindex legte am Freitag ebenfalls zu. Auch die US-Indizes bewegten sich nach oben. Die Börsen in Asien gewannen vor dem Wochenende hinzu.