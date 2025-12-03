Wiener Börse (Schluss) - ATX konsolidiert nach Rekordhoch

Die Wiener Börse hat am Mittwoch nach ihrem jüngsten Höhenflug etwas schwächer geschlossen. Der ATX stand zum Handelsende mit minus 0,42 Prozent bei 5.050,17 Punkten. Zum Handelsstart hatte der Leitindex zunächst seine Rekordserie mit einem neuen Allzeithoch von gut 5.075 Punkten fortgesetzt. Der ATX Prime fiel um 0,41 Prozent auf 2.510,59 Zähler. An den übrigen europäischen Börsen war zur Wochenmitte kein klarer Trend erkennbar.

Die Marktakteure verfolgen weiterhin die Bemühungen um einen Frieden in der Ukraine. Nach Gesprächen zwischen Präsident Wladimir Putin und einer US-Delegation am Dienstagabend seien Russland und die USA nach Moskauer Darstellung einem Ende des Kriegs zwar nicht näher gekommen, Russland signalisierte jedoch weitere Gesprächsbereitschaft. Zudem belasteten überraschend schwach ausgefallene Daten vom US-Arbeitsmarkt den Leitindex am Nachmittag etwas.

spa/lof

ISIN AT0000999982