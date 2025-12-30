Wiener Börse (Schluss) - ATX krönt starkes Jahr mit Rekordhoch

Der ATX hat ein außergewöhnlich starkes Börsenjahr 2025 am letzten Handelstag mit einem weiteren Rekordhoch gekrönt. Am Dienstag schloss der Wiener Leitindex um 1,49 Prozent fester bei 5.326,33 Punkten. Mit einem Plus von 45,41 Prozent fuhr der Leitindex den höchsten Jahresgewinn seit 2005 und zudem den vierthöchsten aller Zeiten ein.

Der ATX TR, bei dem die Dividendenausschüttungen mitberücksichtigt werden, verzeichnete sogar einen Zuwachs von 52,2 Prozent auf 12.990,45 Einheiten. Der ATX prime gewann 44,8 Prozent auf 2.644,70 Zähler.

International muss der ATX damit keinen Vergleich scheuen, nur eine Handvoll Börsenbarometer, wie etwa der spanische IBEX 35 und der südkoreanische Kospi schnitten noch besser ab. Der deutsche DAX stieg auf Jahressicht um 23 Prozent, während der europäische Euro-Stoxx-50 zuletzt um 18 Prozent zulegte.

Am heutigen letzten Handelstag des Jahres fand in Wien lediglich eine verkürzte Sitzung statt. Dabei griffen die Anleger noch einmal bei einigen der größeren ATX-Gewinner zu, wobei die Umsätze wie zum Jahresende üblich eher dünn blieben. Zuwächse verzeichneten am Berichtstag etwa die diesjährigen Haupttreiber aus dem Finanzbereich sowie die stark gelaufenen Bauwerte.

spa/mik

ISIN AT0000999982