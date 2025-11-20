Wiener Börse (Schluss) - ATX legt 0,22 Prozent zu

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstag nach Veröffentlichung mit Spannung erwarteter US-Konjunkturnachrichten etwas höher aus dem Handel verabschiedet. Der ATX schloss mit einem Plus von 0,22 Prozent bei 4.819,93 Punkten, nachdem der heimische Leitindex bereits am Vortag starke zwei Prozent gewonnen hatte.

Zuvor gab es jedoch vier klare Verlusttage in Folge. Für den ATX rückte damit wieder das Rekordhoch bei 5.011 Einheiten vom Juli 2007 etwas näher. Von den US-Daten wurde er kaum bewegt. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen ebenfalls nach oben.

In den USA fielen die verspätet publizierten Arbeitsmarktdaten gemischt aus. Während in den Vereinigten Staaten im September unerwartet viele Stellen neu geschaffen wurden, lag die Arbeitslosenquote leicht über den Erwartungen. Bereits am Vorabend hatten überraschend stark ausgefallene Quartalsergebnisse des US-Technologieschwergewichtes Nvidia für einen international positiven Impuls gesorgt.

ste/mik

ISIN AT0000999982