ATX
|
4 858,93
|
22,51
|
0,47 %
|
11.11.2025 18:07:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX legt 0,5 % zu, Kurs auf Allzeithoch
Die Wiener Börse hat am Dienstag mit moderaten Gewinnen geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 0,47 Prozent und 4.858,93 Punkten. Der Index nähert sich damit ein weiteres Stück seinem im Jahr 2007 erreichten Allzeithoch bei 5.011 Punkten. Unter den größeren ATX-Gewinnern fanden sich Wienerberger mit einem Plus von 2,1 Prozent, aber auch die Ölwerte Schoeller Bleckmann und OMV mit Zuwächsen zwischen 1 und 2 Prozent.
Auch an anderen Börsen in Europa ging es am Dienstag nach oben. Der Euro-Stoxx-50 und der britische FTSE erreichten sogar neue Rekordstände. Auftrieb gaben die Hoffnungen auf ein baldiges Ende des partiellen US-Behördenstillstands "Shutdown". Damit könnte aber auch die Unsicherheit steigen, denn mit dem Shutdown-Ende werden zahlreiche US-Konjunkturdatenveröffentlichungen nachgeholt.
mik/spa
ISIN AT0000999982
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELNHandeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|4 858,93
|0,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf anstehende Datenflut: Dow schlussendlich stark -- ATX und DAX am Dienstag letztlich in Grün -- Asiens Börsen enden uneins
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag etwas fester. Der US-Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es schließlich uneins zu.