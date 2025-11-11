ATX

11.11.2025 18:07:00

Wiener Börse (Schluss) - ATX legt 0,5 % zu, Kurs auf Allzeithoch

Die Wiener Börse hat am Dienstag mit moderaten Gewinnen geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 0,47 Prozent und 4.858,93 Punkten. Der Index nähert sich damit ein weiteres Stück seinem im Jahr 2007 erreichten Allzeithoch bei 5.011 Punkten. Unter den größeren ATX-Gewinnern fanden sich Wienerberger mit einem Plus von 2,1 Prozent, aber auch die Ölwerte Schoeller Bleckmann und OMV mit Zuwächsen zwischen 1 und 2 Prozent.

Auch an anderen Börsen in Europa ging es am Dienstag nach oben. Der Euro-Stoxx-50 und der britische FTSE erreichten sogar neue Rekordstände. Auftrieb gaben die Hoffnungen auf ein baldiges Ende des partiellen US-Behördenstillstands "Shutdown". Damit könnte aber auch die Unsicherheit steigen, denn mit dem Shutdown-Ende werden zahlreiche US-Konjunkturdatenveröffentlichungen nachgeholt.

mik/spa

ISIN AT0000999982

