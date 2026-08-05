Wiener Börse (Schluss) - ATX legt 0,7 Prozent zu

Die Börse Wien hat sich am Mittwoch befestigt aus dem Handel verabschiedet. Der heimische Leitindex ATX gewann 0,70 Prozent auf 6.703,90 Punkte. An den europäischen Leitbörsen gab es zur Wochenmitte keinen klaren Richtungstrend zu sehen.

Die Ölpreise legten nach Abschlägen im Frühhandel nun etwas zu. Im Iran-Krieg stehen die USA, der Iran und der Oman dem US-Portal "Axios" zufolge kurz vor einer Übergangslösung zur Öffnung der für die Handelsschifffahrt wichtigen Straße von Hormuz.

Am heimischen Aktienmarkt rückten auf Unternehmensebene voestalpine und Lenzing mit präsentierten Quartalszahlen in den Fokus. Die Lenzing-Aktie schloss nach klaren Gewinnen im Frühhandel mit einem Abschlag von 4,5 Prozent, bei der voestalpine ging es 2,5 Prozent abwärts.

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