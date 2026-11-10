Wiener Börse (Schluss) - ATX legt 1,3 Prozent zu

Die Wiener Börse ist am Dienstag mit guten Gewinnen aus dem Handel gegangen. Haupttreiber waren heute die fallenden Ölpreise. Der Leitindex ATX zog um 1,34 Prozent auf 6.650,55 Punkte hinauf. Der breitere ATX Prime legte 1,29 Prozent auf 3.261,33 Zähler zu. Auch an den europäischen Börsen wurden durchwegs Zuwächse lukriert.

Besonders die weiter sinkenden Ölpreise helfen den Aktienkursen nach oben. Der Ölpreis ist am Dienstag mit Hoffnungen auf ein Ende des Iran-Kriegs erstmals seit August unter 90 Dollar je Barrel gefallen. Am Abend kostete ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Jänner aber wieder 91,98 US-Dollar, ein Minus von 0,6 Prozent. Grund dafür sind Hoffnungen auf ein Ende des Kriegs zwischen den USA und dem Iran.

Auf die Stimmung drückten am Nachmittag die US-Verbraucherpreise, die im Oktober stärker gestiegen sind als erwartet. Damit wurden die Ängste vor einer gegensteuernden US-Leitzinserhöhung im Dezember unterfüttert.

In Österreich sprangen heute Mayr-Melnhof um 9,3 Prozent in die Höhe. Zwischenzeitlich lag das Plus bereits bei 18 Prozent. Der Konzern hat bekanntgegeben, sich mit KPS Capital Partners auf den Verkauf von 70 Prozent ihres Packaging-Geschäftes geeinigt zu haben. Von Analysten wurde das durchgehend positiv bewertet.

moe/mik

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