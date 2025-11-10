ATX
Wiener Börse (Schluss) - ATX legt 1,7 % zu, nähert sich Allzeithoch
Die Wiener Börse hat am Montag mit starken Gewinnen geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem deutlichen Plus von 1,73 Prozent bei 4.836,42 Punkten. Der Index nähert sich damit wieder seinem historischen Allzeithoch bei 5.011 Zählern. Angetrieben wurde der ATX vor allem von den Gewinnen der schwer gewichteten Bankwerte Erste Group (plus 3,3 Prozent) und RBI (plus 4,4 Prozent).
Auch an anderen Börsen in Europa ging es kräftig nach oben. Für gute Börsenstimmung sorgten die Meldungen über ein möglicherweise nahendes Ende des teilweisen Regierungsstillstands in den USA ("Shutdown").
Erstmals seit Beginn des Haushaltsstreits in den USA haben Republikaner und Demokraten einen konkreten Schritt zur Beendigung des Teilstillstands der Regierungsgeschäfte getan. Der Senat votierte am späten Sonntagabend mit Stimmen der Demokraten dafür, über einen aus dem Repräsentantenhaus stammenden Übergangsetat zu beraten.
mik/ste
ISIN AT0000999982
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|4 836,42
|1,73%
