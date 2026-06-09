Wiener Börse (Schluss) - ATX mit 0,05 Prozent leicht im Plus

Zum Handelsende am Dienstag war an der Wiener Börse die gute Stimmung weg. Die Indizes kamen von guten Werten zurück und fanden sich nahe dem Nullwachstum. Österreichs Leitindex ging schließlich mit einem leichten Gewinn von 0,05 Prozent auf 6.008,65 Punkte aus dem Handel. Der weiter gefasste ATX prime beendete den Tag dagegen mit minimalen minus 0,03 Prozent auf 2.966,59 Zählern. An den wichtigsten europäischen Börsen zeigte sich ein ähnlich durchwachsenes Bild.

Für die kurzfristige Beruhigung hatte heute US-Präsident Donald Trump gesorgt, der den Abschluss einer Vereinbarung zur Beendigung des Iran-Kriegs in den nächsten Tagen in Aussicht gestellt hat. Außerdem haben der Iran und Israel ihre wechselseitigen Angriffe vorerst eingestellt. Beide Seiten drohten jedoch im Fall von Verstößen gegen ihre jeweiligen Bedingungen mit noch härteren Kämpfen.

Die Präsentation des US-Handelsdefizits lieferte Erwartetes. Im April ist es wegen rekordhoher Ausfuhren leicht geschrumpft. Die Importe übertrafen die Exporte nur noch um 55,9 Milliarden Dollar, wie das Handelsministerium in Washington am Dienstag mitteilte. Im März hatte das Defizit noch 56,6 Milliarden Dollar betragen.

AT&S stürzten nachdem sie schon bei fünf Prozent im Plus lagen zum Tagesende auf minus 1,0 Prozent. Die Mehrzahl der Unternehmenswerte fand sich bei Handelsende in den roten Zahlen.

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