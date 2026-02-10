ATX
|
5 704,88
|
-102,67
|
-1,77 %
|
10.02.2026 17:52:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX mit -0,51 Prozent bei 5.724 Punkten
Im Fokus war heute besonders der steirisch-deutsche Elektronikkonzern ams-Osram, der an der schweizerischen Börse notiert ist. Die angekündigten Sparmaßnahmen wurden mit einem Aufschlag von 5,6 Prozent gedankt.
Daten zum US-Einzelhandelsumsatz im Dezember enttäuschten. Sie verharrten auf dem Niveau vom Vormonat, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Plus von 0,4 Prozent gerechnet. Im November waren die Umsätze noch um 0,6 Prozent gestiegen.
Wenig gute Nachrichten gab es auch zu Österreichs Industriekonjunktur. Österreichs Wirtschaft hat die zweijährige Rezessionsphase zuletzt hinter sich gelassen, wirklich auf Touren kommt die Konjunktur laut dem Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo aber weiter nicht.
moe/spa
ISIN AT0000999982
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 704,88
|-1,77%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX leichter erwartet -- DAX vorbörslich wenig bewegt -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende schwächer zeigen. Der deutsche Leitindex wird ohne grosse Ausschläge erwartet. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchen am Freitag Verluste.