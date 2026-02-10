Wiener Börse (Schluss) - ATX mit -0,51 Prozent bei 5.724 Punkten

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Dienstag mit Abschlägen aus dem Handel verabschiedet. Der ATX gab 0,51 Prozent auf 5.724,31 Punkte ab und konnte nicht an den Rekordlauf von Montag anschließen. Der ATX Prime verlor 0,45 Prozent auf 2.844,45 Einheiten. Die europäischen Leitbörsen gingen ebenfalls mit einem Minus aus dem Tag.

Im Fokus war heute besonders der steirisch-deutsche Elektronikkonzern ams-Osram, der an der schweizerischen Börse notiert ist. Die angekündigten Sparmaßnahmen wurden mit einem Aufschlag von 5,6 Prozent gedankt.

Daten zum US-Einzelhandelsumsatz im Dezember enttäuschten. Sie verharrten auf dem Niveau vom Vormonat, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Plus von 0,4 Prozent gerechnet. Im November waren die Umsätze noch um 0,6 Prozent gestiegen.

Wenig gute Nachrichten gab es auch zu Österreichs Industriekonjunktur. Österreichs Wirtschaft hat die zweijährige Rezessionsphase zuletzt hinter sich gelassen, wirklich auf Touren kommt die Konjunktur laut dem Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo aber weiter nicht.

moe/spa

ISIN AT0000999982