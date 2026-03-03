ATX
|
5 433,81
|
-200,26
|
-3,55 %
|
03.03.2026 17:50:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX mit -3,6 % tiefrot, Iran-Krieg im Fokus
Die Wiener Börse hat am Dienstag mit massiven Verlusten geschlossen. Die Ängste vor einer Eskalation des Iran-Konflikts und den wirtschaftlichen Folgen zogen die Börsen europaweit nach unten. Der österreichische Aktienindex ATX beendete den Tag mit einem Minus von 3,55 Prozent und 5.433,81 Punkten. Auch andere Börsenindizes in Europa verloren ähnlich stark.
"Der Fokus der Kapitalmärkte liegt aktuell auf dem Risiko einer Eskalation sowie der sicheren Versorgung mit Energie, insbesondere durch die Straße von Hormuz", fasste Ann-Katrin Petersen, Leiterin Kapitalmarktstrategie beim Vermögensverwalter BlackRock, die Sorgen der Marktteilnehmer zusammen. Die damit steigenden Öl- und Erdgaspreise nähren zudem Konjunktur- und Inflationsängste.
mik/spa
ISIN AT0000999982
